Глава Минобороны ФРГ признал проблемы с набором военнослужащих в армию

Берлин. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Германии Борис Писториус в среду заявил, что Бундесвер испытывает трудности с набором граждан, желающих служить в вооруженных силах ФРГ.

"Все говорят о нехватке персонала в Бундесвере, а я знаю об этом лучше, чем кто-либо еще", - приводят европейские СМИ слова Писториуса.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кандидатов, желающих служить в армии, снизилось на 7%.

Кроме того, по словам министра, во время начальной военной подготовки отсеиваются около 30% новобранцев.

Министр указал, что представители более молодого поколения в большей степени обеспокоены балансом между работой и личной жизнью, чем это было раньше, и поэтому все реже выбирают военную карьеру.

"Мы должны им рассказывать, как совмещать семью и военную службу", - сказал Писториус.

Согласно изданию "Шпигель", которое ознакомилось с внутренним правительственным документом, недостаточное количество заявок от желающих служить в армии может привести к тому, что будет очень сложно проводить качественный отбор кандидатов.

В феврале 2022 года канцлер ФРГ учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны.