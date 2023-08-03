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ТАСС

Зеленский надеется, что украинские пилоты в августе начнут обучение на F-16

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

По словам украинского лидера, "сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется в августе.

"В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать. <...> Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами", - сказал он на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны.

1 августа телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщил, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. По его сведениям, в американской администрации до сих пор нет ясности, какие из государств будут участвовать в программе подготовки пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года, однако ход боевых действий они не изменят. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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