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ТАСС

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО

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САУ "Богдана"
САУ "Богдана".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

В ведомстве добавили, что противник на южнодонецком направлении потерял свыше 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные сил России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 210 украинских военных, а также самоходной гаубицу "Богдана".

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - сказал он. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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