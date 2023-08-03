Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО

В ведомстве добавили, что противник на южнодонецком направлении потерял свыше 210 украинских военнослужащих

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные сил России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 210 украинских военных, а также самоходной гаубицу "Богдана".

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - сказал он.