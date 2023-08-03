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ТАСС

Airbus и Voyager Space создадут совместное предприятие для строительства аналога МКС

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Новую станцию планируют вывести на орбиту к 2028 году

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Европейский авиастроительный консорциум Airbus Defence and Space и американская компания Voyager Space договорились о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации космической станции Starlab, которая рассматривается в качестве одного из возможных проектов - преемников Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в пресс-релизе Airbus.

"МКС широко известна как самая успешная платформа по глобальному сотрудничеству в космосе, и мы принимаем на себя обязательство развивать ее наследие путем реализации проекта Starlab. Совместное предприятие <…> объединит лидеров мирового уровня в космической области и еще больше сблизит американские и европейские интересы в области освоения космоса", - указано в тексте.

Новую станцию планируется вывести на орбиту к 2028 году, ее диаметр будет в два раза больше (8 м), чем у МКС, а объем - вдвое меньше. На территории Starlab предполагается проведение опытов в условиях микрогравитации, которые необходимы, например, для исследований и разработок в фармацевтической промышленности. Отмечается, что астронавтам стран - участниц Европейского космического агентства (ESA) будет разрешено работать на станции.

В конце 2021 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выделило Voyager Space $160 млн на разработку космической станции. В январе 2023 Airbus объявил о том, что окажет "конструкторскую поддержку" проекту. Starlab - один из трех вариантов, предварительно отобранных NASA в качестве потенциального коммерческого преемника МКС, первый долговременный экипаж которой начал работу в 2000 году и состоял из трех космонавтов - россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева и американца Уильяма Шеперда. 

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Страны
США
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
МКС
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