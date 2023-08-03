США собираются изменить химический состав ракетного топлива для увеличения дальности полета ракет

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В настоящее время США рассматривают возможность изменения химического состава используемого в ракетах топлива для увеличения дальности их полета. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.

Главной задачей предполагаемой модернизации в сфере ракетного топлива является обеспечение преимущества над Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но не исключено, что и фактор противостояния с Россией американской администрацией и военным руководством также учитывается.

Министерство обороны США рассчитывает, что изменения в химическом составе топлива позволят увеличить дальность действия имеющихся вооружений на 20%. Таких показателей можно достичь, если использовать более «мощное» топливо, утверждают источники информационного агентства.

Ранее стало известно, что Сенат США разработал специальный законопроект, предполагающий выделение 13 миллионов долларов на разработку новых химических соединений, которые могут использоваться в производстве ракетного топлива. Такое решение было принято в связи с нарастающей, как считают в Белом доме и Пентагоне, угрозе со стороны Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Более всего США обеспокоены появлением у Китая и КНДР ракет, способных «доставать» до американского побережья. Удары по собственной территории – это один из самых сильных страхов для американской администрации. Для предотвращения таких сценариев США и собираются повышать дальность полета собственных ракет.