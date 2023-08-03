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ТАСС

Путин: у политики Украины и Запада по уничтожению всего русского нет будущего

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © AP Photo / Kirill Kudryavtsev/Pool Photo via AP

Глава государства отметил, что жители новых регионов РФ "бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что у политики Украины и Запада, которые хотят уничтожить все русское, нет будущего.

На совещании с членами правительства глава государства затронул тему интеграции новых регионов РФ в общероссийское культурное пространство. "Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников", - отметил Путин.

"И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке", - констатировал президент.

На его взгляд, "у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего". "И люди дали на нее свой однозначный ответ", - напомнил глава государства о голосовании жителей четырех регионов о вхождении в состав РФ.

"Исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой, в родное лоно. Мы шаг за шагом восстанавливаем их, налаживаем на освобожденных территориях мирную жизнь, включая культурную, образовательную сферу", - указал Путин. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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