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ТАСС

CNBC: Украина игнорировала советы США, что вызвало недовольство американского руководства

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По данным телеканала, страны - члены альянса на саммите в Вильнюсе продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнеров"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Украинские власти неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало серьезное недовольство американской стороны. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

"США настоятельно рекомендовали Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединенных Штатов или отвергая их, а потом жаловался на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что его не привлекают к переговорам по линии НАТО", - приводит телеканал слова источника. Отмечается, что стратегия, избранная Украиной, и символическое значение, которое киевские власти придавали борьбе за каждый кусок территории, "зачастую расходятся с военной перспективой и прагматизмом их союзников".

CNBC отмечает, что хотя страны - члены альянса на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Украины, они также продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнеров".

Кроме того, негодование Вашингтона вызвала критика действий НАТО со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Комментарии, сделанные Зеленским в преддверии последнего саммита были не очень хорошо восприняты в Вашингтоне... Американская администрация была очень раздражена", - сообщил источник. Ранее газета The Washington Post сообщила, что комментарии Зеленского вызвали недовольство американских должностных лиц, принимающих участие в саммите.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении, оглашенном Столтенбергом, говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Условия вступления Киева в организацию будут оценивать ее члены.

11 июля Зеленский в Telegram-канале назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. Он счел "странной" формулировку об "условиях" даже приглашения Украины". 

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