Войти
Военное обозрение

Минэкономики Украины показало фотографии новой украинской машины для разминирования

345
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились фотографии новой украинской машины для разминирования, которая ранее была разработана в Харькове местными конструкторами. Их опубликовало министерство экономики Украины.

Как сообщает украинская пресса, машина для разминирования уже получила соответствующий сертификат, который позволяет наладить ее серийный выпуск. Согласно информации украинского министерства экономики, машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. К ее основным достоинствам относят простоту конструкции и дешевизну производства, эксплуатации и ремонта.

Но украинские производственные мощности пока не способны наладить полноценный серийный выпуск такой техники, хотя киевский режим на это рассчитывает. Сейчас, пишет украинская пресса, в месяц могут выпускать только две такие машины. Понятно, что это – ничтожное количество, особенно для выполнения масштабных задач, поставленных украинским режимом перед ВСУ в рамках контрнаступления.

Источник изображения: topwar.ru

К тому же, производство, на котором может начаться серийный выпуск таких машин, не исключено, что попадет под очередной ракетный удар ВС РФ, так как российская армия регулярно атакует любые объекты военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины.

В то же время, демонстрация фотографии машины для разминирования – важный пропагандистский ход, призванный показать украинскому обывателю, что киевский режим якобы не только потребляет полученные от Запада вооружения и военную технику, но и способен создавать какие-то собственные образцы техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.06.2023
Киев не захотел "Стамбульских соглашений". Теперь все будет гораздо жесче
08.04.2022
Польская пресса: ВС РФ используют нестандартные решения при применении гаубиц в Мариуполе
03.08.2015
Франция за «Владивосток» и «Севастополь» заплатит
02.02.2011
Преобразования закончены, развитие продолжается
21.04.2009
ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА СЕБЯ ИЗЖИЛА
14.05.2008
"Рособоронэкспорт" выбран единственным иностранным поставщиком судов для ВМС Казахстана на Каспии - глава Минобороны республики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной