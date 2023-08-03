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Известия.ru

Минобороны впервые сообщило об уничтожении САУ «Богдана» в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Об этом в среду, 2 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«Профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков на брифинге.

В результате отраженной атаки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении, по его словам, составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства и колесная самоходная гаубица «Богдана».

Минобороны сообщило об уничтожении данного вида вооружения впервые.

Колесная самоходная гаубица «Богдана» разрабатывалась на Украине в 2015–2018 годах как первая в стране САУ, использующая снаряды натовского калибра 155 мм.

Помимо этого в ходе брифинга Конашенков также сообщил, что российские силы в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Кроме того, ранее в этот день в Минобороны заявили, что ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 на краснолиманском направлении, которую Киев получил от Берлина в качестве военной помощи.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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Конашенков Игорь
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