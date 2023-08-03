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ТАСС

Reuters: оружейные компании Европы испытывают дефицит кадров на фоне украинского конфликта

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

По информации агентства, спрос на вооружения вырос до максимальных показателей со времен холодной войны, поэтому предприятиям приходится "бороться за работников"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Компании - производители вооружений из Европы столкнулись с серьезной нехваткой кадров из-за "крупнейшего бума" спроса на их продукцию, вызванного конфликтом на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, спрос на вооружения вырос до максимальных показателей со времен холодной войны, поэтому компаниям приходится "бороться за работников", предлагая наиболее выгодные условия труда, а также расширять программы по набору и обучению сотрудников. Чешский производитель боеприпасов и артиллерийских снарядов STV Group начал строительство домов для размещения новых сотрудников, а также предлагать бесплатные обеды для работников, вышедших на пенсию, чтобы те могли поделиться знаниями о недавно перезапущенных линиях производства советских боеприпасов с молодыми коллегами в неформальной обстановке. Другая чешская компания Explosia сообщила агентству, что расширяет сотрудничество с местными университетами, а также ускоряет процесс автоматизации производства, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук.

Польский производитель WB Group начал нанимать женщин на сборочные линии, где в основном работали мужчины, а польская государственная компания PGZ намерена привлечь новых сотрудников путем размещения рекламы в социальных сетях.

"У нас стареющее население, стареющие исследователи, разработчики, новаторы, а технические и естественно-научные факультеты не выпускают достаточно новых кадров. Нам нужен рост, но нам неоткуда брать работников", - заявил Reuters президент чешской промышленной Ассоциации обороны и безопасности Иржи Хайнек. По его словам, с достаточным количеством работников и сырья компании могли бы нарастить производство на 20%. Хайнек отметил, что порядка 40% экспортной продукции предназначается для Украины. 

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Страны
Польша
Украина
Чехия
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