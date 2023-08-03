Oshkosh Defense поставит грузовые автомашины FMTV ВС Украины

ЦАМТО, 2 августа. Минобороны США 31 июля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Oshkosh Defense контракта на поставку грузовиков семейства тактических транспортных средств средней грузоподъемности FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle).

Стоимость соглашения составила 201,51 млн. долл. Количество заказанных автомашин не раскрывается. Работы будут выполнены на предприятии в Ошкоше (шт.Висконсин). Поставки должны быть завершены до 31 июля 2025 года.

Как заявлено, техника будет поставлена командованию СВ США, а также ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

FMTV представляет собой семейство грузовых автомобилей грузоподъемностью от 2,5 до 10 т, которые производятся в 17 моделях и 23 конфигурациях. Унификация техники составляет 80%, что позволяет оптимизировать эффективность материального обеспечения и снизить эксплуатационные затраты.

СВ США и Национальная гвардия эксплуатируют машины FMTV как на территории страны, так и в операциях за рубежом для снабжения войск. Техника также поставлялась в рамках помощи иностранным государствам, включая Ирак, Сомали и др. FMTV оборудованы защищающей расчет броней и передовыми технологиями для обеспечения гибкости эксплуатации, маневренности и живучести.