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Военное обозрение

Оглашён приговор по делу о неудачной посадке бомбардировщика Ту-22М3

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Источник изображения: topwar.ru

Завершился суд над командиром воинской части и руководителе полетов авиабазы «Оленья», расположенной недалеко от города Оленегорска Мурманской области. На судебном заседании был оглашен приговор по делу о неудачной посадке сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщается в газете «Коммерсантъ».

Дело о крушении самолета рассматривал Мурманский гарнизонный военный суд.

Командир 40-го полка дальней авиации полковник Владимир Алесенко обвинен в халатности и приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Руководитель полетов майор Владимир Степанов осужден на три года условно по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Кроме того, суд рассмотрел иски от членов семей погибшего экипажа и Министерства обороны на общую сумму 100 миллионов рублей, их было решено удовлетворить лишь частично. Подсудимые будут обязаны выплатить 4,5 миллиона рублей в пользу российского оборонного ведомства за сгоревший бомбардировщик и уничтоженную крылатую ракету Х-22, которая находилась на борту самолета. Жены трех погибших летчиков получат от Министерства обороны РФ в качестве компенсации морального вреда 750 тысяч рублей каждая.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января 2019 года во время своего возвращения из тренировочного полета на военный аэродром «Оленья». В результате аварийной посадки за несколько десятков метров от начала взлетно-посадочной полосы произошел отрыв носовой части машины вместе с кабиной пилотов и возгорание. Три члена экипажа при этом погибли, еще один остался в живых, но был серьезно травмирован.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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