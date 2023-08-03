Дрон ВСУ снова пытался атаковать сопровождавший гражданские суда корабль ЧФ

ВС России уничтожили украинский дрон, пытавшийся атаковать российский корабль

МОСКВА, 2 августа/ Радио Sputnik. Киевский режим пытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, сопровождавший гражданские суда в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", – приводит РИА Новости комментарий ведомства.

ВСУ минувшей ночью также попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли Черноморского флота. Все три морских дрона были уничтожены.

Накануне радио Sputnik сообщало подробности атаки беспилотников на Московский регион.

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