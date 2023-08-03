Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации

Шойгу в поздравлении с Днем ВДВ отметил беспримерный героизм десантников — участников СВО

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в своем поздравлении военнослужащих ВДВ.

День ВДВ России отмечается 2 августа.

По словам министра, всегда воины "крылатой пехоты" были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, отмечает Шойгу, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надежную защиту страны от враждебных посягательств.

"Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России", - указал глава военного ведомства в своем поздравлении.

Он высказал особые слова благодарности ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Также министр пожелал десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.