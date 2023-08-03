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ЦАМТО

Гидрографическое судно "Яков Лапушкин" принято государственной комиссией

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Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022
Спуск на воду строящегося для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" проекта 19910 (заводской номер 01802). Рыбинск, 25.05.2022.
Источник изображения: gazeta-rybinsk.ru

ЦАМТО, 2 августа. Госкомиссия подписала приемный акт на малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин", построенное по заказу Минобороны РФ на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в АО "ОСК").

В ходе приемо-сдаточных испытаний проверены скоростные и маневренные качества, работа гидрографического оборудования, средств радиосвязи, штурманской и навигационной аппаратуры. Катер подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. В ближайшее время на МГС "Яков Лапушкин" состоится подъем флага, и он приступит к несению службы.

Приказом главнокомандующего ВМФ малому гидрографическому судну присвоено наименование "Яков Лапушкин" в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ и построено по проекту нижегородского Конструкторского бюро "Вымпел" (входит в АО "ОСК").

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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