На ССЗ "Вымпел" завершены испытания головного катера для МЧС

ЦАМТО, 2 августа. На судостроительном заводе "Вымпел" (входит в АО "ОСК") завершены испытания головного катера проекта МС001, построенного в интересах Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

В ходе приемочных испытаний комиссия, в которую вошли специалисты управления безопасности людей на водных объектах МЧС, ГИМС, и представители военной приемки, проверила ходовые качества, скоростные характеристики, маневренность катера, работу систем и навигационного оборудования.

В рамках продолжающегося серийного производства катеров проекта МС001 предприятию предстоит построить 44 ед. Технический проект катера создан ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК). Рабочая конструкторская документация разработана отделом перспективного судостроения ССЗ "Вымпел". Корпус катера изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, кокпит и консоль – из полимерного композитного материала.

Специальное маломерное судно предназначено для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".