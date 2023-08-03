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ЦАМТО

Республиканская гвардия Габона получила несколько БРМ AML-90

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Panhard AML-90
Panhard AML-90.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 2 августа. Республиканская гвардия Габона расширила парк бронетехники за счет получения четырех бронированных разведывательных машин (БРМ) AML-90 из состава ВС Франции.

Как сообщает www.defenceweb.co.za, 21 июля в Либревиле в присутствии президента Габона Али Бонго Ондимба состоялась церемония символической передачи ключей от техники командующему Республиканской гвардией генералу Брайсу Клотеру Олигуи Нгеме. Республиканская гвардия – это подразделение вооруженных сил Габона, отвечающее за защиту президента страны и его окружения.

Поставка восстановленных БРМ французской компании Sofema должна усилить силовые структуры страны за месяц до президентских выборов. Параллельно в этом году Республиканская гвардия также инициировала масштабную кампанию по набору более 1000 новых военнослужащих.

По сообщениям габонских СМИ, четыре бронемашины были заказаны в 2020 году. Ожидалось, что они будут доставлены в течение двух лет, однако по различным причинам, включая неспособность правительства Габона произвести оплату, передача затянулась.

В прошлом году также появлялись сообщения, что поставка AML-90 была отложена из-за того, что межведомственная комиссия, регулирующая экспорт оружия (CIEEMG) из Франции, выразила обеспокоенность тем, что техника может быть использована ВС Габона для подавления протестов во время всеобщих выборов в августе. Массовые протесты наблюдались в некоторых городах страны в 2016 году, когда действующий президент Али Бонго был переизбран на новый семилетний срок. Решение CIEEMG приостановить поставку, вероятно, было отменено после официального визита в Париж министра обороны Габона Фелисите Онгуори Нгубили в октябре 2022 года.

Поставка бронемашин состоялась всего через несколько недель после того, как на заседании правительства Габона в конце прошлого месяца было одобрено предложение о выделении кредита в размере 52 млн. долл. на покупку самолета C295 компании Airbus.

За последнее десятилетие Габон приобрел несколько типов новых вооружений. В августе 2022 года на параде в честь Дня независимости были продемонстрированы 13 приобретенных в Китае ББМ VP11 с колесной формулой 4х4 корпорации NORINCO. Также демонстрировались ББМ "Мейврик", "Аравис" и VN1 с колесной формулой 8x8.

В числе другой относительно недавно поставленной техники: машины Dongfeng EQ2050 и 19 боевых машин пехоты "Тип-07P". ВС Габона получила восемь БМП "Аравис" французской компании Nexter в период с 2015 по 2016 гг. и 24 БТР "Матадор" компании Paramount в 2010 году. Пять ББМ VAB-VTT были поставлены Францией для миротворческих сил ООН в Габоне из состава своих вооруженных сил.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Габон
Китай
Франция
Продукция
C-295 CASA
VAB
ZBL-09
Компании
Airbus
Nexter
Paramount Group
ООН
Проекты
2020-й год
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