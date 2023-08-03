NYT: число раненых военных ВСУ при контрнаступлении оказалось колоссальным

По данным газеты, фиксируют особенно много травм, полученных в результате взрыва мин

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось "колоссальным". Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

По ее данным, расположенные недалеко от линии фронта медицинские посты постоянно получают "приток солдат, раненных в боях". Особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как отмечают врачи, цифра по раненым "колоссальная".

Украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, где оказывают раненым экстренную помощь, уточняет газета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.