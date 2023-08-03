Польский генерал исключил нападение со стороны Белоруссии

Комментируя в эфире радио RMF FM ситуацию на польско-белорусской границе, генерал Вальдемар Скшипчак полностью исключил возможность нападения Белоруссии на Польшу. Однако военному все равно тревожно.

Белорусские вертолеты провели патрульные полеты вблизи польской границы. Как заверили польские военные, машины границу Польши не пересекали. "На мой взгляд, это не является провокацией", – говорит бывший командующий Сухопутными войсками РП генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) в беседе с Томашем Верыньским (Tomasz Weryński) в эфире радиостанции RMF FM, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе.

Гость радио RMF24 исключает возможность польско-белорусского конфликта. "Организованных действий и попыток пересечь нашу границу не будет, потому что это была бы агрессия против члена Альянса", – отмечает генерал Вальдемар Скшипчак. Он также подчеркивает, что и Владимир Путин, и Александр Лукашенко осознают военное преимущество НАТО в районе восточной границы Польши.

При этом бывший командующий Сухопутными войсками не исключает возможности провокаций со стороны Белоруссии. Однако, как подчеркивает наш собеседник, у белорусов уже было немало возможностей использовать свой спецназ против польской пограничной службы или армии, но этими возможностями они сознательно не воспользовались. "Следует иметь в виду, что какие-то провокации или попытки нарушения границы могут случиться. Но это будут инциденты, организованные отдельными людьми, которые могут попытаться что-то сделать, устроить какие-то вылазки, но после этой акции они постараются сбежать, чтобы не попасть в плен", – объясняет генерал. Он также подчеркнул, что любое нападение на польскую границу связано с немедленной реакцией НАТО.

Собеседник Томаша Верыньского считает, что в первую очередь следует опасаться агентов, которые уже находятся на территории страны. "Теперь, когда в СМИ появилось столько информации о том, что на нашей территории расположены сотни складов различных видов легковоспламеняющихся и химических материалов, которые по существу являются биологическим или химическим оружием, они могут стать целью нападения. Если их поджечь, мы получим Армагеддон", – комментирует он.

Какую роль играют вагнеровцы в Белоруссии?

Генерал Вальдемар Скшипчак объясняет, что уже несколько лет белорусской армией командуют русские. Он также считает, что дислоцированным в Белоруссии вагнеровцам поставлено несколько задач. Одна из них – собрать солдат и командиров, которые в настоящее время разбросаны по разным подразделениям.

""Группа Вагнера" также очень важна для президента Белоруссии, который опасается начала восстания. Александр Лукашенко готовит для себя формирования, которые смогут противостоять повстанцам. Например, после перемирия, осенью текущего года, когда домой могут вернуться белорусы с Украины. Он это понимает и этого боится. Поэтому он будет использовать вагнеровцев в первую очередь в своих целях, привлекать для подготовки своих спецназовцев к предотвращению или подавления восстания, которое, как я считаю, вспыхнет в Белоруссии", – говорит бывший командующий Сухопутными войсками.

Польские политики не готовы к дипломатии

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла в Киеве Бартоша Чихоцкого в связи с заявлением министра Канцелярии президента Польши о том, что украинцы не испытывают благодарности за оказанную им помощь. "Политики не должны ставить под сомнение взаимопонимание и крепость отношений между нашими народами", – отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Гость Томаша Верыньского также критически высказался по поводу действий польских политиков. "Их поведение свидетельствует о большой незрелости и об отсутствии понимания ситуации. Если хочется высказывать такие вещи, то это не делается публично (...) Самую большую опасность для Польши представляют наши политики", – резюмирует генерал. (…)

[l]Автор: Томаш Верыньский (Tomasz Weryński)[/i]