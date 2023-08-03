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Известия.ru

Пентагон уличили во лжи о неприменении оружия НАТО для ударов по РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Asia Times: Киев использует оружие НАТО для атак на РФ вопреки обещаниям США

В Пентагоне неоднократно заявляли, что американское оружие против России применяться не будет, но это откровенная ложь. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 августа на сайте Asia Times.

Автор публикации Стивен Брайен напоминает, что Украина ежедневно использует американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, а также кассетные боеприпасы, поставляемые США, для ударов по территории России.

Он отметил, что США признали планирование ударов против Крымского моста, а также поставку беспилотников для проведения атаки.

Также в Пентагоне не могут пояснить регулярные полеты стратегического беспилотника RQ-4Global Hawk, который «шпионит за территорией России, предположительно чтобы помочь Украине нацеливаться на российские активы — как военные, так и гражданские».

«Такие операции не проходят мимо Москвы, которая заявляет о состоянии войны с НАТО во главе с США», — продолжил автор статьи.

Он предупредил, что сейчас администрация Белого дома близка началу более широкой войны в Европе, заключила «Газета.Ru».

Ранее, 25 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Киева. Он подчеркнул, что достижениями Соединенных Штатов на выбранном пути станет еще большее количество человеческих страданий и смертей.

В середине июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный дал американскому изданию Washington Post интервью, в котором рассказал о планах пойти на захват Крыма сразу после того, как у него появятся средства. WP при этом добавила, что украинец «не стесняется своих намерений вернуть Крым», хотя ряд западных чиновников опасается реакции РФ в случае попыток Украины осуществить что-либо против полуострова.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Украина
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