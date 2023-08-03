Войти
РИА Новости

В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье

334
0
0
Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
30.12.2022
Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца поставить Украине танки Leopard-2
08.04.2022
Американская организация обеспечит поставку 5 тысяч терминалов Starlink Украине
02.07.2021
В минобороны ФРГ поддержали диалог по вооружениям между РФ и НАТО
17.04.2019
Платформу "Морского старта" перебазируют из США на Дальний Восток
31.08.2018
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
24.06.2016
США не у дел: Китай оценил качество РД-180
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной