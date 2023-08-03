В Кремле назвали причину вооружения отрядов самообороны в приграничье

Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вооружение отрядов самообороны в приграничье делается в строгом соответствии с законом, такие меры необходимы на фоне украинских атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь главное, что всё осуществляется, первое, в строгом соответствии с законодательством - это первое, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом регионе, приграничном регионе. И эта мера, которая необходима на фоне, на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", - сказал Песков.