Войти
ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

ОАК планирует в шесть раз увеличить производство самолетов МС-21

412
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: metalinfo.ru

Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор "Яковлев" Андрей Богинский.

"Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", - сказал Богинский.

Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны.

"По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-114
Ту-214
Компании
ОАК
Проекты
МС-21
Похожие новости
18.03.2022
Европейский взгляд на авиационную безопасность в России » Авиация России
25.12.2020
Авиапром уходит на третий круг
26.06.2018
Военная авиастроительная корпорация
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
25.11.2009
Три года, три дивизиона, три вывода
21.01.2009
ООО "Управляющая компания "ОАК - Гражданские самолеты" возглавил Валерий Безверхний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной