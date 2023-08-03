Российский 48-ядерный процессор Baikal-S сравнили с CPU Intel и Huawei

И российская разработка далеко не аутсайдер

Ресурс CNews поделился результатами тестирования российского серверного процессора Baikal-S (BE-S1000) в сравнении с именитыми конкурентами.

Тестирование, судя по всему, проводила сама «Байкал электроникс». Напомним, Baikal-S представляет собой 48-ядерный серверный CPU на архитектуре Arm с ядрами Cortex-A75 и шестиканальным контроллером ОЗУ, который производится по техпроцессу 16 нм.

Сравнивался процессор с Xeon Gold 6230 и Huawei Kunpeng 920. Оба конкурента весьма старые и были выпущены ещё в 2019 году. CPU Intel содержит 20 ядер поколения Cascade Lake (микроархитектура Skylake) на техпроцессе 14 нм, а второй предлагает те же 48 ядер на архитектуре ARMv8 и техпроцесс 7 нм.

Как можно видеть, в тех тестах, которые провели авторы, Baikal-S не выглядит аутсайдером. В зависимости от теста он может отставать от одного из оппонентов, но обходить другого. Правда, в части тестов есть результаты не всех участников, да и самих тестов мало. Но, к примеру, в Geekbench 5 в многопоточном режиме российский CPU более чем вдвое быстрее 16-ядерного AMD Epyc 7351 (первое поколение Epyc).

«Байкал электроникс» говорит, что продолжает разработку процессора Baikal-S2, который будет в пять-шесть раз быстрее первого поколения, да ещё и производиться должен по нормам 6 нм, но неясно, будет ли у компании возможность производить такой CPU при активных санкциях.