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В России создадут полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники

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Выпуск микроэлектроники
Выпуск микроэлектроники.
Источник изображения: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы России создадут полигоны для тестирования оборудования, необходимого в производстве микроэлектроники.

Это должно ускорить начало серийного выпуска «железа» российского производства. Строительство каждого каждого полигона может стоить свыше 5 млрд руб. Один из технологических полигонов появится на базе «Московского института электронной техники» где переоборудуют один из корпусов, рассказал «Ъ» проректор вуза Алексей Переверзев.

Речь идёт о размещении на полигонах технологического, научного и контрольно-измерительного оборудования, к которому относятся литографические установки, анализаторы цепей и прочие инструменты, необходимые в производстве полупроводников. На площадке также будет предусмотрены системы для подачи особо чистых жидкостей, химии и газов. Всё это должно ускорить запуск серийного производства установок для полупроводников.

Полигон будет решать проблему отладки и тестирования оборудования.

Если тестировать и донастраивать установки на действующих российских полупроводниковых заводах, которых в стране не так много, то придется нарушать технологические процессы, останавливать производство, — пояснил «Коммерсанту» гендиректор «Зеленоградского нанотехнологического центра» Анатолий Ковалев.

По его словам, использование тестовых полигонов примерно на год ускорит начало серийного выпуска установок.

Игорь Савкин

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Наноиндустрия
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