Компания Boeing завершила поставку ВВС Катара истребителей F-15QA

Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года.

ЦАМТО, 2 августа. Компания Boeing завершила поставку Военно-воздушным силам Катара 36 многофункциональных истребителей F-15QA (Qatar Advanced).

Как сообщает Scramble.nl, 31 июля последняя партия из пяти F-15QA "Эдвансд Игл" (также известен как F-15QA Ababil) прибыла на авиабазу Милденхолл (Великобритания) около 20:00 по местному времени. Самолеты вылетели в Катар утром 2 августа.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в 21,1 млрд. долл.

Министр обороны США Джэймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя 14 июня 2017 года подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA для катарских ВВС.

В декабре 2017 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA. Компания Boeing приступила к сборке первого F-15QA (с.н. 17-0001) в августе 2018 года. Его летные испытания начались в апреле 2020 года.

Компания Boeing приступила к перегонке в Катар первой партии из пяти заказанных F-15QA 27 октября 2021 года. Предполагалось, что поставки F-15QA заказчику будут завершены в 2023 году, и они заменят парк устаревающих французских "Мираж-2000-5".

Первоначально производственные номера по программе FMS для Катара были зарезервированы в порядке от 17-0001 до 17-0036. Однако в процессе сборки два самолета были переданы ВВС США как F-15EX 20-0001 и 20-0002. Таким образом, для выполнения катарского заказа в производство были добавлены самолеты с номерами 17-0037 и 17-0038.

Один из самолетов (серийный номер FMS 17-0010) потерпел аварию 18 мая 2021 года на взлетно-посадочной полосе авиабазы Бельвиль/Скотт (шт.Иллинойс), из-за чего пилоты были вынуждены катапультироваться. Истребитель все еще находится в ремонте. Кроме того, на территории США на данный момент остаются два испытательных образца, FMS 17-0001 (QA01) и FMS 17-0002 (QA02).

Напомним, что начальный контракт содержит опционы на поставку еще 36 самолетов, в случае реализации которых, производство будет продолжаться до 2026 года. По информации Scramble.nl, на данный момент речь идет об опционе только на 12 ед. F-15QA, хотя пока неизвестно, когда эти дополнительные самолеты будут произведены с учетом увеличения заказа на F-15EX от ВВС США и Израиля.

Согласно условиям базового соглашения, до 2024 года Boeing создаст учебный центр для подготовки летных и технических специалистов 51-й эскадрильи Ababil ("Стая птиц") в составе 5-го авиакрыла ВВС Катара на авиабазе "Аль-Удейд", а также будет поставлять запасные части и оказывать услуги материально-технической поддержки в Катаре после поставки самолетов.

Как сообщалось ранее, F-15QA отличается технологиями нового поколения, включая электродистанционное управление, цифровую кабину, модернизированные датчики, РЛС и средства радиоэлектронной борьбы, бортовой компьютер высокой производительности.

Продемонстрированный Boeing 25 августа 2021 года совместно с командованием ВВС США и Катара на предприятии в Сент-Луисе первый истребитель F-15QA (QA500) был оснащен целым рядом вооружений, включая ракету AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", ПКР AGM-84A "Гарпун", высокоточную авиабомбу GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM). Самолет также был оборудован контейнерной системой целеуказания AN/AAQ-28(V) "Лайтенинг" и подвесным контейнером целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер", интегрированной инфракрасной системой обнаружения и сопровождения AN/AAS-42 Tiger Eyes (IRST).