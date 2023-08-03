ЦНИИточмаш изготовил орудийные вычислительные комплексы для артиллерии ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) концерна «Калашников» изготовил для заказчика партию орудийных вычислительных комплексов (ОВК).

ОВК предназначены для установки на 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Нона-СМ», которые подразделения Воздушно-десантных войск эффективно используют в ходе боевых действий. Комплексы обеспечивают автоматизацию процессов управления и сокращают время решения огневых задач. В канун Дня ВДВ изделия прошли военную приемку и отгружены заказчику.

Напомним, что орудийный вычислительный комплекс был разработан в ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов в процессе модернизации САО «Нона». Институт также осуществлял научное сопровождение создания этого самоходного артиллерийского орудия.