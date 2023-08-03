СМИ: треть американцев поддерживает отправку войск США на Украину

Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине.

По данным исследования для журнала Newsweek, 34% респондентов выступили против подобного шага

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Треть американцев выступает за отправку военного контингента США на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Redfield & Wilton Strategies для журнала Newsweek.

По данным исследования, 31% опрошенных поддержали бы отправку американских подразделений в зону боевых действий на Украине. 34% респондентов выступили против подобного шага, а остальные воздержались от ответа на вопрос. Наиболее сильную поддержку отправки войск США в зону конфликта выразили молодые американцы в возрасте до 26 лет. Треть респондентов старше 59 лет высказалась против этой инициативы, а еще 25% - категорически против. Пентагон отказался комментировать результаты опроса.

Исследование проводилось 25 и 26 июля в онлайн-формате среди 1,5 тыс. американцев.

Представители властей США неоднократно заявляли, что Вашингтон не намерен отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. По словам министра, "западные инструкторы сотнями работают непосредственно на земле, показывают украинцам, как стреляет поставляемое оружие".