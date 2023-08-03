Китай намерен искать воду на Южном полюсе Луны с помощью летающего зонда

Небольшой летательный аппарат сможет достичь дна самых темных кратеров, именно в них могут находиться запасы льда, считают исследователи

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китай планирует искать замерзшую воду возле Южного полюса Луны с помощью специального детектора, который доставит аппарат "Чанъэ-7", говорится в статье, опубликованной в научном журнале Space: Science & Technology. Аппарат будет исследовать так называемые "кратеры вечной тьмы", дно которых никогда не освещает Солнце. В них, предположительно, мог сохраниться водяной лед.

Примерно в 2024 году будет запущен аппарат "Чанъэ-6" для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, а затем, ориентировочно в 2026 году, к естественному спутнику Земли отправится аппарат "Чанъэ-7", который прилунится в зоне Южного полюса. Для изучения появления, содержания и распределения водяного льда на Луне исследователи планируют проводить как орбитальное дистанционное зондирование, так и непосредственные поиски в областях постоянной тени.

Специалисты Центра космических наук Академии наук КНР и инженерного центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления (CNSA) полагают, что летающий аппарат, в отличие от традиционных луноходов, будет способен достичь дна кратера. Если анализатор, установленный на летающем мини-зонде, сможет обнаружить молекулы воды в слое инея на поверхности Луны, то с помощью бурового инструмента зонд возьмет образец льда, а манипулятор переместит его в аппарат для спектрального анализа.

Результаты измерений покажут, содержит ли лунный грунт со дна кратера воду, аммиак и другие летучие вещества, говорится в статье. На орбитальном модуле планируют разместить еще два устройства для изучения лунного льда.

Использование лунной воды считается необходимым условием для длительного присутствия человека на Луне и в дальнем космосе. Однако возможный источник лунного водяного льда все еще неясен, поэтому эта миссия важна с научной точки зрения, отмечается в статье.

Согласно китайскому плану исследования Луны, аппарат "Чанъэ-8" будет запущен примерно в 2028 году для проведения экспериментов по использованию лунных ресурсов и создания базовой модели Международной лунной исследовательской станции.