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Naked Science

На МКС хотят испытать менструальную чашу

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Кадр из фильма «Интерстеллар»
Кадр из фильма «Интерстеллар».
Источник изображения: Pinterest

Исследователи считают, что менструальные чаши принесут двойную пользу. Во-первых, позволят женщинам-астронавтам комфортно работать на МКС и в будущем решат проблему их участия в длительных космических миссиях. Во-вторых, заменят одноразовые средства гигиены, что сократит стоимость доставки полезной нагрузки.

В условиях микрогравитации быт астронавтов и космонавтов протекает совсем иначе, чем на Земле. Например, им приходится умываться водой из полиэтиленовых пакетов с трубкой, ухаживать за волосами несмываемыми шампунями, пользоваться унитазом, к сиденью которого нужно пристегиваться. Если с базовыми принципами соблюдения личной гигиены более-менее понятно, то менструации в космосе уделяют не так много внимания.

Сейчас женщины-астронавты справляются с месячными двумя способами:

— на время полета искусственно их прекращают с помощью гормональных препаратов, в частности специальных контрацептивов, которые вводятся в организм инъекцией либо вживляются под кожу;

— используют тампоны и прокладки.

У первого способа есть серьезный недостаток — влияние на здоровье. Дело в том, что длительное применение контрацептивов повышает вероятность возникновения рака груди и шейки матки, хотя одновременно снижает риск рака тела матки и рака яичников. Тем не менее изменение «естественных» рисков рака многие рассматривают как неприемлемое, даже если общий эффект таких изменений трудно назвать негативным.

Тампоны и прокладки тоже имеют свои минусы. Это одноразовые средства личной гигиены, значит, их нужно много, что создает большое количество мусора и проблему его утилизации во время дальних полетов. Помимо этого, тампоны и прокладки занимают место в полезной нагрузке и увеличивают ее массу, а отправка на орбиту каждого грамма обходится дорого. По данным NASA, в 2022 году стоимость доставки в космос одного килограмма груза составляла 20 тысяч долларов США.

Группа исследователей из Корнеллского университета (США) предложила другой подход к вопросу женской гигиены в космосе, сообщило издание SpaceRef. А именно — использовать многоразовые средства, которые существуют на земле, — менструальные чаши.

Прежде чем такой способ одобрят, его необходимо проверить. Например, понять, справляются ли эти средства со своими функциями во время перегрузок при запуске ракеты и микрогравитации. Чтобы прояснить первый момент, в 2022 году ученые испытали две такие чаши на борту португальской ракеты Baltasar, которая поднялась на высоту трех километров.

«Нам важно было узнать, смогут ли эти чаши удержать жидкость во время старта ракеты. Внутри них мы поместили раствор из воды и глицерина, вязкость которого была аналогична вязкости крови. Выяснилось, что могут», — объяснила астробиолог Катарина Миранда.

Теперь Миранда и ее коллеги хотят испытать такие чаши на МКС. В частности, проверить на длительное воздействие радиации, а также найти способ, который помог бы очищать их и дезинфицировать при ограниченном количестве воды.

Исследователи ищут спонсоров среди частных компаний и правительственных организаций, которые смогли бы оплатить эксперимент.

Ученые уверены: если менструальные чаши выдержат все испытания, их можно будет брать и в пилотируемые миссии по исследованию дальнего космоса. Например, к Марсу. Если бы такие полеты были возможны в наши дни, у женщины-астронавта оставался один вариант — «отключить» свою репродуктивную систему как минимум на пять лет. С этой чашей ей не пришлось бы дополнительно жертвовать здоровьем в плане менструации.

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