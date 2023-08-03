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Naked Science

Последняя созданная США, Украиной и Россией ракета отправила к МКС «грузовик» с мороженым

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Antares 230+ на стартовом столе во время подготовки к запуску
Antares 230+ на стартовом столе во время подготовки к запуску.
Источник изображения: NASA

Полет беспилотного корабля Cygnus к Международной космической станции стал финалом российско-украинско-американского сотрудничества в деле совместного производства ракет космического назначения. Использованный для запуска «грузовика» вариант носителя Antares больше существовать не может. Вместо него готовится новая модификация, в которой не будет российских двигателей и произведенной украинцами первой ступени.

Старт состоялся во вторник, 1 августа, в 20:31 по летнему североамериканскому восточному времени (03:31 среды, 2 августа, по Москве) с площадки Pad-0A Среднеатлантического регионального космопорта (MARS). Ракета Antares в конфигурации 230+ отправила к Международной космической станции грузовой корабль Northrop Grumman NG-19 Cygnus.

На его борту — более 3700 килограммов научных экспериментов, оборудования, расходных материалов и провизии. В последний пункт входит подарок для экипажа орбитальной лаборатории от наземных служб — мороженое.

Предыдущий полет Cygnus, 18-я миссия, прошел не без приключений. Головной обтекатель ракеты отделился не совсем штатно, и элемент виброакустической защиты (гибкое «одеяло» внутри створок обтекателя) попал в фиксатор одной из двух раскладывающихся солнечных панелей корабля. Несмотря на эту проблему, Cygnus смог выполнить свою задачу с одной солнечной панелью и добрался до МКС. Но дальнейшие полеты оказались под угрозой срыва.

На предстартовой конференции миссии NG-19 представитель компании Northrop Grumman рассказал журналистам, что инцидент был чистой случайностью. По его словам, которые привело издание SpaceNews, все оборудование корабля в предыдущем полете отработало правильно и его конструкция не требует модификаций. По результатам расследования Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) «дало зеленый свет» Cygnus NG-19.


Запуск миссии NG-17 — 17-й полет Cygnus к МКС, февраль 2022 года.
Источник: Dylan Slagle, Baltimore Sun Media Group

Этот полет стал своеобразной лебединой песней нынешней модификации носителя Antares230+. Ее первая ступень разработана и произведена украинским предприятием «Южмаш». А в качестве маршевых двигателей использовали российские РД-181.

Поскольку цикл производства космических ракет занимает годы, конкретно эта, задействованная в миссии NG-19, была собрана из компонентов, поставленных задолго до февраля 2022 года. В сегодняшней геополитической обстановке подобная кооперация не представляется возможной, поэтому больше Antares 230+ летать не сможет.

Вместо этого готовится третье поколение Antares с индексами 33x. Для него первую ступень разрабатывает американская компания с украинскими «корнями» Firefly Aerospace. Пару РД-181 заменят сразу семь двигателей Miranda. Их суммарная максимальная тяга будет почти вдвое больше — 7,2 килоньютона против 3,8 килоньютона. В перспективе это означает, что первая ступень обновленного носителя может стать многоразовой, а также обеспечит прибавку его грузоподъемности с 8120 килограммов более чем до 10 тонн (для миссий с кораблем Cygnus).

Пока новая версия Antares находится в разработке, для запуска следующих трех миссий Cygnus зафрахтованы ракеты SpaceX Falcon 9.

История ракеты Antares — любопытный пример международной кооперации. Помимо США, Украины и России, в проекте напрямую участвует Япония и косвенно — СССР. На первой модификации Antares, носителях серии 100, устанавливали двигатели Aerojet AJ26. Это советские НК-33, созданные для лунной ракеты Н-1 полвека назад. В космос они так и не полетели, оставшись на складе. Инженеры Aerojet Rocketdyne проверили советское наследие на стендах и провели ряд модификаций, превратив НК-33 в AJ26. Пару этих двигателей устанавливали на разработанную «Южмашем» первую ступень Antares 110 и 120.

Но через несколько секунд после старта пятой миссии Antares 100-й серии один из AJ26 разрушился, что обернулось потерей ракеты и полезной нагрузки (Cygnus CRS Orb-3). Расследование показало, что дефект возник в турбонасосе двигателя и от него не застрахован ни один из купленных НК-33. Было принято решение перейти на агрегаты, полностью изготовленные в этом веке. Так родилась 200-я серия — первую ступень адаптировали под РД-181. Тоже советское наследие, но его производят до сих пор.

Вклад Японии в Antares — двигатели одного из вариантов опциональной третьей ступени Bi-Propellant Third Stage (BTS): BT-4, созданные для тяжелых спутников. Они же используются на корабле Cygnus.

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