Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу

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Прага стремится расширить использование атомной энергии. В Чехии проводятся тендеры в связи с вводом в эксплуатацию в стране нового исследовательского реактора, разработанного в качестве учебного пособия для студентов-ядерщиков. Исследовательский реактор ВР-2 был построен примерно за год и запущен менее чем через десять лет после того, как проект был запущен в 2014 году Факультетом ядерных наук и физической инженерии Чешского технического университета в Праге.

В мае этого года CEZ объявила тендер на добавление двух генераторов к атомной электростанции Темелин мощностью 2056 МВт с двумя блоками ВВЭР-1000, спроектированными российской компанией «Гидропресс». Блоки были введены в эксплуатацию в 2000 и 2002 годах. CEZ заявила, что хочет, чтобы строительство новых генераторов в Темелине с инвестициями в размере около 160 миллионов долларов было осуществлено в период с 2028 по 2030 годы.

В конце прошлого года чешские энергетики заявили, что три группы — французская EDF, южнокорейская KHNP и западная Westinghouse Electric — подали первоначальные заявки на строительство нового реактора в Дукованах, и ожидается, что процесс торгов завершится к сентябрю этого года. Официальные лица заявили, что компании из Китая и России были исключены из торгов из соображений санкций и безопасности.

На атомной электростанции Дукованы в Чехии имеется четыре реактора ВВЭР-400, которые были введены в эксплуатацию в период с 1985 по 1987 годы. Чиновники хотят добавить на площадку еще один реактор мощностью 1200 МВт.

Официальные лица заявили, что новый энергоблок мощностью 1200 МВт в Дукованах должен быть готов к вводу в эксплуатацию в 2036 году. Проект строительства нового реактора представляет собой инвестиции в размере 6 миллиардов евро, которые, по словам официальных лиц, являются крупнейшими инвестициями в современной истории Чешской республики.

По данным правительства, Чешская республика получает около 36% электроэнергии от реакторов в Темелине и Дукованах. CEZ заявила, что хочет модернизировать объект в Темелине, как и объект в Дукованах, и хотела бы, чтобы Темелин работал еще как минимум 60 лет. Богдан Зронек, директор подразделения атомной энергетики CEZ, заявил, что компания хочет выбрать подрядчика для проекта Темелин с двумя генераторами не позднее первого квартала 2024 года.

По мнению экспертов, исследовательский реактор ВР-2 в ЧехТУ также послужит толчком для расширения ядерной энергетики страны, поскольку он предлагает несколько экспериментальных и учебных возможностей. Чиновники оценили стоимость проекта примерно в 360 000 долларов.