Букмекерская контора Melbet: вход и возможности

Если вы ищете букмекерскую контору, которая предоставит огромный выбор спортивных событий для ставок, а также тысячи азартных игр, при этом будет надежной и лояльной, то выбирайте БК Мелбет. Контора успешно работает на рынке гэмблинга более десяти лет и получила отличную репутацию, что подтверждается тысячами положительных отзывов. Чтобы выполнить в БК Melbet вход, вам нужно создать свой аккаунт.

Для этого выбирается один из доступных способов:

По электронной почте.

Через социальные сети.

Через номер телефона.

В один клик.

В первом варианте вы сразу заполняете всю необходимую информацию о себе, в остальных трех указываете минимальное количество данных, что позволяет быстро создать аккаунт. Однако в дальнейшем потребуется все равно заполнить все недостающие данные, ведь без этого вывести выигрыш не получится.

После регистрации нужно пополнить счет, ведь без положительного баланса заключать пари и играть в казино не получится. Пополнение выполняется различными способами, от банковских карт и терминалов, до криптовалюты. Выводить выигрыш можно теми же способами.

Зарегистрировав аккаунт, игрок получает полный доступ до всех возможностей букмекера. На главной странице представлены десятки спортивных дисциплин, от бокса и футбола, до дартса и кабадди. При этом на каждый вид спорта дается обширная линия и глубокая роспись на каждое событие. Это позволит делать выгодные ставки даже на топ-события.

Приложение для ставок на спорт и казино

Букмекерская контора рекомендует установить мобильное приложение на свой смартфон. Для этого разработаны программы для операционных систем Андроид и iOS. Установку можно выполнить через официальный сайт БК:

Входим на сайт Melbet .

на сайт . Выбираем раздел «Приложения».



Выбираем нужную версию приложения.

Скачиваем установочный файл и запускаем установку.

После завершения установки нужно войти в личный аккаунт или зарегистрироваться, если ранее этого не делали.

Для беттеров, которые не могут скачать приложения (например, гаджет на другой ОС) или не хотят этого делать, есть возможность использовать мобильную версию сайта. Для ее работы нужен только мобильный браузер и доступ к интернету. Моби версия дает все те же функции и возможности, что есть и у мобильного приложения, например, доступны трансляции, можно делать ставки, пополнять счет и выводить средства, участвовать в акциях.