Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

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По словам американского генерала Джеймса Рейни, Армия США работает над новой стратегией ведения артиллерийского огня на поле боя, которая будет выработана к концу этого года.

Рейни отметил, что пришло время для анализа, который может послужить основой для артиллерийской стратегии, основанной как на том, что происходит сегодня на Украине, так и на том, что нужно тихоокеанской армии США с точки зрения ведения обычного огня.

Согласно информационному бюллетеню Пентагона от 25 июля, армия направила большое количество артиллерии для оказания помощи Украине в ее борьбе с Россией, в том числе по меньшей мере 198 155-мм гаубиц, 72 105-мм гаубицы, несколько миллионов артиллерийских снарядов и 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

Новая стратегия определит как возможности того, что существует, так и то, что может понадобиться армии, считает Рейни. В стратегии также будут рассмотрены новые технологии для усиления обычного огня на поле боя, такие как усовершенствование метательного вещества, которое позволяет пушкам средней дальности стрелять так же далеко, как системам большей дальности.

По словам генерала, еще одной областью, которая будет влиять на стратегию ведения огня, будет робототехника, такая как, например, автоматическое заряжание боеприпасов.

Как пишет издание Defense News, в настоящее время армия разрабатывает систему пушечной артиллерии увеличенной дальности действия, в которой используется орудие 58 (натовская версия) калибра, установленный на шасси гаубицы с интегрированным управлением Paladin производства BAE Systems.

По данным издания, Армия США готовит 20 прототипов системы артиллерии повышенной дальности (ERCA). Наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов показывают чрезмерный износ ствольной коробки после относительно небольшого количества выстрелов. Армия планирует собрать больше информации в ходе эксплуатационных испытаний для определения надежности.

Роль ERCA в стратегии еще предстоит выяснить, но, по словам Дуга Буша, начальника отдела закупок армии, программа создания прототипа испытывает некоторую задержку. Несмотря на это, Рейни считает, что запрос на ведения огня на большие дистанции является абсолютно обоснованным.

Я думаю, что всё, что мы видим на Украине, касается актуальности точного огня, всех новых технологий, но главным убийцей на поле боя является обычная артиллерия, осколочно-фугасная артиллерия

- сказал генерал.