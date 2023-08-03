Войти
Военное обозрение

Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

336
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По словам американского генерала Джеймса Рейни, Армия США работает над новой стратегией ведения артиллерийского огня на поле боя, которая будет выработана к концу этого года.

Рейни отметил, что пришло время для анализа, который может послужить основой для артиллерийской стратегии, основанной как на том, что происходит сегодня на Украине, так и на том, что нужно тихоокеанской армии США с точки зрения ведения обычного огня.

Согласно информационному бюллетеню Пентагона от 25 июля, армия направила большое количество артиллерии для оказания помощи Украине в ее борьбе с Россией, в том числе по меньшей мере 198 155-мм гаубиц, 72 105-мм гаубицы, несколько миллионов артиллерийских снарядов и 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

Новая стратегия определит как возможности того, что существует, так и то, что может понадобиться армии, считает Рейни. В стратегии также будут рассмотрены новые технологии для усиления обычного огня на поле боя, такие как усовершенствование метательного вещества, которое позволяет пушкам средней дальности стрелять так же далеко, как системам большей дальности.

По словам генерала, еще одной областью, которая будет влиять на стратегию ведения огня, будет робототехника, такая как, например, автоматическое заряжание боеприпасов.

Как пишет издание Defense News, в настоящее время армия разрабатывает систему пушечной артиллерии увеличенной дальности действия, в которой используется орудие 58 (натовская версия) калибра, установленный на шасси гаубицы с интегрированным управлением Paladin производства BAE Systems.

По данным издания, Армия США готовит 20 прототипов системы артиллерии повышенной дальности (ERCA). Наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов показывают чрезмерный износ ствольной коробки после относительно небольшого количества выстрелов. Армия планирует собрать больше информации в ходе эксплуатационных испытаний для определения надежности.

Роль ERCA в стратегии еще предстоит выяснить, но, по словам Дуга Буша, начальника отдела закупок армии, программа создания прототипа испытывает некоторую задержку. Несмотря на это, Рейни считает, что запрос на ведения огня на большие дистанции является абсолютно обоснованным.

Я думаю, что всё, что мы видим на Украине, касается актуальности точного огня, всех новых технологий, но главным убийцей на поле боя является обычная артиллерия, осколочно-фугасная артиллерия

- сказал генерал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
BAE Systems
Похожие новости
04.01.2023
Замена ATACMS: Украина может получить британские ракеты
02.01.2023
США рассматривают возможность поставки Украине боевых машин пехоты M2 Bradley
19.12.2022
"Останется всего полшага": после ЗРС Patriot Запад может передать Украине истребители F-16
25.04.2022
Очередной масштабный пакет американской военной помощи Украине
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
23.08.2010
Привет, оружие
02.07.2008
Первый пошел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной