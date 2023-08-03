В США согласились модернизировать реактивные установки M270 MLRS для финской армии

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Финляндия может заключить соглашение с предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса на сумму 395 миллионов долларов. В Госдепартаменте США уже согласились модернизировать реактивные установки залпового огня M270 MLRS для финской армии.

Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны.

Эта правительственная организация США специализируется на вопросах поставок американских вооружений в другие страны.

Ранее Хельсинки обратился к Вашингтону с предложением модернизировать имеющиеся у Вооруженных сил Финляндии РСЗО M270A1 до версии M270A2. Обновление должно включить в себя замену на более современные систем связи, управления боем и прочего оборудования.

Источник изображения: topwar.ru

Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе

- считают представители Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности американского Минобороны.

Правительственные чиновники уже направили документы по предполагаемой сделке в Конгресс США на рассмотрение.

Военные расходы Финляндии. Недавно вступившей в НАТО, сейчас достигли максимума за последние 60 лет и составили 4,8 миллиарда долларов. Только за последний год они выросли на 36 процентов.