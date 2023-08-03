На верфи General Dynamics состоялась церемония крещения эсминца УРО (DDG-124) "Харви К.Барнум"

ЦАМТО, 2 августа. В сухом доке на предприятии General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) 29 июля состоялась церемония крещения эсминца УРО класса "Арли Берк" (DDG-124) "Харви К.Барнум".

Контракт на поставку ВМС США эсминца "Харви К.Барнум" в конфигурации Flight IIA был подписан в июне 2013 года. Церемония резки первой стали для постройки корабля прошла 17 мая 2018 года. Закладка киля эсминца состоялась 6 апреля 2021 года. Как предполагается, DDG-124 будет принят на вооружение ВМС США в 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 26 января 2023 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-120) "Карл М.Левин".

В настоящее время General Dynamics Bath Iron Works выполняет контракты на поставку 10 эсминцев класса "Арли Берк". В стадии постройки на предприятии сейчас также находятся эскадренные миноносцы (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк".