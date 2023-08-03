Войти
ЦАМТО

На верфи General Dynamics состоялась церемония крещения эсминца УРО (DDG-124) "Харви К.Барнум"

279
0
0
Источник изображения: Фото: U.S.Navy

ЦАМТО, 2 августа. В сухом доке на предприятии General Dynamics Bath Iron Works в Бат (шт.Мэн) 29 июля состоялась церемония крещения эсминца УРО класса "Арли Берк" (DDG-124) "Харви К.Барнум".

Контракт на поставку ВМС США эсминца "Харви К.Барнум" в конфигурации Flight IIA был подписан в июне 2013 года. Церемония резки первой стали для постройки корабля прошла 17 мая 2018 года. Закладка киля эсминца состоялась 6 апреля 2021 года. Как предполагается, DDG-124 будет принят на вооружение ВМС США в 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 26 января 2023 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-120) "Карл М.Левин".

В настоящее время General Dynamics Bath Iron Works выполняет контракты на поставку 10 эсминцев класса "Арли Берк". В стадии постройки на предприятии сейчас также находятся эскадренные миноносцы (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
Похожие новости
07.04.2022
На верфи Bath Iron Works заложен киль эсминца УРО (DDG-127) "Патрик Галлахер" класса "Арли Берк"
25.05.2021
Американцы спустили на воду эсминец USS Carl M. Levin
25.06.2019
На верфи GD Bath Iron Works состоялась церемония крещения эсминца УРО "Дэниел Инуе"
03.01.2019
ВМС США заказали дополнительный эсминец класса DDG-51 "Арли Берк"
27.04.2018
ВМС США приняли второй эскадренный миноносец класса "Зумвальт"
27.05.2013
Лучше "Орли Бёрка" может быть только "Орли Бёрк"
25.03.2013
Корабельное оружие: настоящее и будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной