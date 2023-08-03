Названы условия для прекращения войны между Россией и НАТО

США провоцируют эскалацию конфликта на Украине, который на самом деле является прокси-войной НАТО и России, пишет Al Mayadeen. По мнению автора статьи, эта разрушительная конфронтация, которая втягивает все больше стран, может быть закончена при нескольких условиях.

Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, что является самым опасным шагом с начала военного конфликта на Украине. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил: "Любой конфликт можно завершить быстро – либо мирным договором, либо сделать то, на что пошли Соединенные Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие". Иными словами, Россия видит два выхода из сложившейся ситуации: политическое урегулирование (предоставление гарантий геостратегической безопасности) или продолжение военных действий.

Ядерная бомбардировка положила конец войне США с Японией. И хотя это средство запугивания и предупреждения, его применение зависит от нескольких факторов, в первую очередь от расширения поддержки НАТО Украине и угрозы национальной безопасности России.

Поведение американцев, без всякого сомнения, доказывает, что это прямая, а не опосредованная война. НАТО всеми способами продолжает оказывать политическую, экономическую и военную поддержку Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.

Соединенные Штаты подтвердили это словами своего президента Джо Байдена, пообещавшего рассмотреть членство Украины в Североатлантическом альянсе после окончания ее конфликта с Россией. Он также сказал: "Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем отстаивать свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется".

Американцы, вне зависимости от идеологических лозунгов, имеют свои цели и интересы. Они хотят ослабить Россию, заставить европейцев оставаться под "американским зонтиком", предотвратить распад любых прозападных альянсов, заставить как можно больше стран вступить в НАТО, разрушить мечты о воссоединении стран Советского Союза и возвращении советского национализма и коммунистической идеологии. Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века, что якобы свидетельствует об "имперских амбициях" России.

Соединенные Штаты не только обостряют украинский конфликт, но и мешают другим странам прилагать усилия по его урегулированию мирным путем.

Вашингтон извлекает выгоду из украинского кризиса, доказательств тому предостаточно. НАТО, например, поддерживает эскалацию конфликта на Украине, а также использует СМИ для того, чтобы обеспечить лояльность общественного мнения к поддержке Киева. Что же касается интересов, стоящих за этим, то это отдельная тема.

Соединенные Штаты хотят продолжать этот конфликт. Поэтому они препятствуют любым политическим усилиям по его прекращению, что само по себе является целью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2022 году заявил, что Запад запретил Киеву проводить переговоры с Москвой по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Но все гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Соединенные Штаты хотят раскрутить свой военно-промышленный комплекс, ослабить Россию, подчинить европейцев, заставить ЕС отказаться от независимости и собственных интересов под предлогом защиты либеральных ценностей.

Американская военная поддержка Украине превышает объем любой другой помощи, а это значит, что бенефициаром является военно-промышленный комплекс и оружейные компании США. Их главная цель – втянуть Москву и весь мир в эту конфронтацию.

Америка работает над ослаблением России в военном и политическом отношении. Военное лобби вмешивается во внешнюю политику Соединенных Штатов. Военно-промышленные компании, например, ранее призывали к расширению НАТО.

Я считаю, что администрация Байдена подвергается давлению изнутри, а все эти заявления не что иное, как попытка сохранить лицо и вернуть себе контроль. Важным моментом здесь является увеличение прибыли оружейных компаний после присоединения Венгрии, Чехии, Польши, Финляндии и Швеции к НАТО, потому что члены альянса зависят от американских систем обороны, а 60% европейских оборонных возможностей находятся за пределами ЕС.

Путин понимает, что конфликт затянется из-за американской и европейской поддержки Украины. Президент в своем послании перед Федеральным собранием призвал россиян жить в условиях так называемой "западной блокады". С другой стороны, Москва не сидит сложа руки. Она приостановила свое участие в ДСНВ-III.

Украина представляет собой центр геополитического конфликта между американцами и их союзниками, с одной стороны, и Россией, с другой. Америка прикрывается Украиной как щитом, опасаясь российских ракет. Правда говорят, что "Зеленский – просто американская марионетка".

Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами продолжает поддерживать Украину, что продлевает конфликт, который, как мы полагаем, не завершится, за исключением:

1. Прямых переговоров между Америкой и Россией для сохранения стабильности глобального энергетического и продовольственного рынков. Никакие другие причины не рассматриваются.

2. Способности администрации Байдена противостоять давлению военно-промышленного комплекса.

3. Развертывания ракет на Кубе, ядерного оружия или его применения, что является критической точкой, до которой может дойти мир.

4. Внутренних потрясений в России, спровоцированных Западом.

5. Масштабных протестных движений в США, связанных с недовольством американцев огромными суммами, выделяемых Украине в рамках военной помощи.

6. Соединенные Штаты отказываются признать, что именно действия НАТО угрожают национальной безопасности России, а не наоборот. Они пытаются убедить американцев, что поддержка Украины оправдана. Америка якобы пытается защитить свой народ и его либеральные ценности от России.

7. Идеологическая "начинка": отношение американцев к России основано на диком неолиберализме, который является лишь прикрытием и не более того.

8. Америка боится, что Россия после победы над Украиной не остановится и направит свою армию против одной из стран НАТО. Она предоставляет Киеву ракеты "Джавелин", чтобы остановить продвижение российских танков.

Основная проблема заключается в американской точке зрения на украинский кризис. Россия, по мнению США, ввела войска на Украину, а Вашингтон, соответственно, предоставлял военную и экономическую помощь Киеву, ввел санкции против Москвы и навязал ей "международную изоляцию". При этом умалчивается, что безопасность России оказалась под угрозой в результате стремления Украины вступить в НАТО, которая враждебно относится к русским еще со времен Советского Союза. И дело не в том, что США этого не понимают, а в их упрямстве и самоуправстве. Америка и Россия правы в своем движении навстречу друг другу. Они защищают свою национальную безопасность, но разными и порой даже противоположными методами. Для них естественно противостоять друг другу, поэтому я не исключаю прямого военного столкновения между ними в ближайшем будущем.

Автор: Саауд Джамаль Саауд (ساعود جمال ساعود)