Politico узнала о предстоящем анонсе военной помощи Украине от США

Politico: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву через неделю

Информация об очередном пакете военной помощи для Украины от США может появиться уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что в прошлый раз Вашингтон передал Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), различные боеприпасы, а также бронетехнику и средства противотанковой борьбы на $400 млн.

31 июля американский посол в Киеве Бриджит Бринк заявила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. По ее словам, данная помощь является «жизненно важной частью обороны» страны.

19 июля появился анонс пакета военной помощи Украине общей стоимостью в $1,3 млрд. В транш были включены четыре национальные усовершенствованные ЗРК NASAMS и расходники для них, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

Также 15 июля Вашингтон выделил $402 млн местной фирме на транспортировку снарядов из Болгарии на Украину. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

До этого, 14 июля, США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон собирается отправить Украине еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.