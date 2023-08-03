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Известия.ru

Госдеп одобрил модернизацию для Финляндии пусковых установок M270 MLRS

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. Richard Jones

Госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на $395 млн. Об этом 1 августа сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что одобрено улучшение установок и сопутствующего оборудования.

«Правительство Финляндии запрашивало продажу (услуг по. — Ред.) модернизации до варианта M270A2 их установок M270A1 MLRS. Модернизация будет включать: системы внутренней связи; стойки радиосвязи; пулеметные установки; комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, предполагаемая стоимость контракта составит $395 млн.

Ранее, 25 июня, стало известно, что Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. В связи с вступлением страны в НАТО расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 36% и достигли $4,8 млрд.

15 мая в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия крупных военных учений. Всего в маневрах приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Британии, Швеции и Норвегии. На учениях были представлены британские БМП Warrior и шведские CV90. Также на полигонах разместят американские реактивные системы залпового огня MLRS.

Госдеп США 6 января одобрил поставку Финляндии тактических ракет AIM-9X Block II и управляемых авиационных бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующего оборудования на общую сумму $323,3 млн.

21 декабря главнокомандующий силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна обладает значительной оборонительной возможностью. По его словам, несмотря на население всего в 5,5 млн человек, у страны больше артиллерии, чем у Франции и ФРГ вместе взятых. При этом в случае боевых действий Финляндии по силам мобилизовать до 280 тыс. человек — больше, чем может себе позволить Британия, добавил Кивинен.

До этого, 28 ноября, Госдеп США дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет класса «воздух-воздух» и авиационных бомб «воздух-земля» общей стоимостью $323 млн. Речь шла о 40 тактических ракетах AIM-9 X Block II, которые могут быть запущены с истребителей F-35, а также о 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154.

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