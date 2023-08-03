США сделали красивый жест, но Украине это не поможет

Украина с нетерпением ждет консультаций с США по гарантиям безопасности, считая их шагом к дальнейшей победе в конфликте. Ее надежды вряд ли оправдаются, пишет GT. По мнению экспертов, эти консультации — не более чем политический жест, призванный успокоить Киев после провала на саммите НАТО.

В ходе своего недавно начатого контрнаступления ВСУ не добились никаких значительных прорывов. На таком фоне один высокопоставленный украинский чиновник заявил, что на этой неделе Киев собирается начать консультации с Вашингтоном о предоставлении первому гарантий безопасности до завершения процесса вступления страны в НАТО. Тем временем в воскресенье Россия предупредила, что "была бы вынуждена" развернуть ядерное оружие, если бы контратака ВСУ при поддержке Североатлантического альянса увенчалась успехом.

Аналитики говорят, что консультации по "гарантиям безопасности" — это политический жест, направленный на успокоение Украины после того, как к ней пренебрежительно отнеслись на саммите НАТО, который не окажет большого влияния на военную ситуацию. По словам экспертов, для США и альянса практически невозможно вступить в прямой военный конфликт с Россией, ведь они осознают, что это будет означать катастрофу для всей Европы.

Объявление о консультациях было сделано руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком в воскресенье в Telegram — после того, как страны G7 на саммите НАТО в начале этого месяца взяли на себя обязательство разработать гарантии безопасности и придерживаться их.

По словам Ермака, гарантии, предлагаемые Украине, будут "конкретными долгосрочными обязательствами", обеспечивающими "способность Киева победить Москву в будущем".

"Это будут четко проработанные форматы и механизмы поддержки", — заявил Ермак, отметив, что они "будут действовать до тех пор, пока Украина не получит членство в НАТО", говорится в сообщении агентства Reuters.

Цуй Хэн (Cui Heng), младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, заявил, что консультации по "гарантиям безопасности" — это политический жест США, направленный на успокоение и ободрение Украины.

"Не НАТО следует гарантировать безопасность Украины... и даже без этих консультаций Вашингтон по-прежнему фактически поддерживает Киев в военном отношении", — сказал господин Цуй, отметив, что суть "гарантий безопасности" заключается в формальном оформлении существующих вызовов, но они вряд ли это сильно повлияют на боевую ситуацию.

Ли Хайдун (Li Haidong), профессор Китайского университета иностранных дел, заявил, что поддержка в области безопасности, которую Соединенные Штаты могут предложить Украине, — это беспрерывный поток оружия и помощи от своих союзников, однако "гарантии безопасности" будут далеки от соглашения, аналогичного пятой статье устава НАТО; вероятно, в них войдут лишь консультации, помощь и советы по вопросам безопасности.

Военная помощь никоим образом не означает, что США и НАТО будут вовлечены в прямой военный конфликт с Россией за Украину. А если альянс вступит в бой с Москвой, это может привести к ядерному конфликту — вариант, который был бы катастрофическим для всех европейских стран, сказал господин Ли.

Ли Хайдун считает, что такие "гарантии безопасности" по большей части будут представлять собой соглашение, заключенное по инициативе США и нацеленное на дальнейшее истощение России руками Украины, а не подлинные гарантии безопасности Киева: "Это точно укладывается в общий замысел США и НАТО по вопросу украинского конфликта".

В воскресенье Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на свою столицу. После этого Зеленский предупредил, что конфликт "возвращается на территорию России", а Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, ответил, что Москве пришлось бы применить ядерное оружие в случае, если бы контрнаступление ВСУ увенчалось успехом и закончилось "отторжением части нашей земли".

По словам Цуй Хэна, никакая из сторон, включая Россию, не хочет использования атомного оружия. Даже США и Североатлантический альянс продолжают придерживаться линии, направленной на удержание Украины от крупномасштабного нападения на российскую территорию, чтобы не провоцировать Москву слишком сильно.

Эксперт считает, что один из сценариев применения ядерного оружия воплотится в жизнь, если у России не останется других средств для победы в конфликте. Тем не менее сейчас военная обстановка не слишком пессимистична для Москвы, и у нее еще остались карты в рукаве, отмечает Цуй Хэн.

Даже с военной помощью Соединенных Штатов и НАТО Украине по-прежнему будет трудно одержать победу на поле боя без прямого участия Запада в вооруженных действиях. Ей будет тяжело и получить реальные гарантии безопасности от альянса. Господин Ли считает, что "такова жестокая реальность политики НАТО и Вашингтона в отношении Киева".

Автор: Ван Ци (Wang Qi)