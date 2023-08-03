В октябре 73-го года Т-62 впервые приняли участие в крупномасштабной войне

Источник изображения: Фото: Минобороны АРЕ

Средние танки Т-62 египетская армия начала получать за два года до начала Октябрьской войны 1973 года. К этому моменту "шестьдесят вторые" уже не были секретными. Принятые на вооружение десятью годами раньше их впервые продемонстрировали широкой общественности 9 мая 1965 года, в ходе Парада на Красной площади, посвященного 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказывается в "Российской газете" (проект "РГ: русское оружие"), затем большое количество Т-62 задействовали в одних из крупнейших советских маневрах "Днепр", проходивших во второй половине сентября 1967 года. Тогда сотни таких танков засветились во время проводившегося под Киевом полевого смотра. Были они и во время операции "Дунай" - ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 68-го.

По некоторым данным, первым иностранным государством, куда были направлены такие бронемашины из Нижнего Тагила, стала Болгария, вторым - как раз, Египет. Поставки туда 200 танков стали своеобразным ответом на передачу Израилю американцами 150 своих самых современных на то время М60А1.

Заокеанские и советские танки встретились в октябре 1973 года, когда египтяне форсировали Суэцкий канал и начали освобождать оккупированный израильтянами Синайский полуостров. Здесь и на сирийских Голанских высотах, где также сражались Т-62, произошли одни из крупнейших после Второй мировой войны сражений с использованием бронетанковой техники.

Несмотря на то, что в ожесточенных боях на Синае было потеряно около сотни Т-62, египетские военные достаточно высоко оценивали их боевые характеристики. Большую роль на эффективность применения оказала недостаточная освоенность материальной части экипажами.

В целом, неплохо о "шестьдесят вторых" отзывались и израильтяне. Доставшиеся им в виде трофеев такие танки они приняли на вооружение. Если у захваченных Т-54/55 100-мм пушки заменялись на 105-мм, то 115-мм орудия Т-62 решили оставить. Под названием Tiran 6 они длительное время числились в составе ЦАХАЛ.

Примерно в это же время Т-62 стали оснащаться и соединения сухопутных войск Алжира, Ирака, Южного Йемена и др. АРЕ также восполнили потерянную технику, правда, с конца 70-х из-за разрыва отношений прекратились поставки запасных частей и боеприпасов. Однако египтянам удавалось поддерживать их в боеспособном состоянии.

В разное время разрабатывались варианты их модернизации, правда, все ограничивалось лишь изготовлением опытных образцов, поэтому танки выглядят практически также, как и 50 лет назад.

За это время отечественные конструкторы создали модификации, значительно превосходящие базовый образец по защите и совершенству прицельных систем.

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