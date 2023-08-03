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Известия.ru

Словакия получила 6 предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Министерство обороны Словакии получило предложения от шести стран по запросу о покупке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) системы противовоздушной обороны (ПВО), который должен заменить переданный в дар Украине ЗРК С-300. Об этом 1 августа заявила пресс-секретарь оборонного ведомства страны Мария Прецнер газете Pravda.

По ее данным, минобороны Словакии обратилось с запросом о возможности приобретения ЗРК к 11 государствам, а позднее, к концу июля, предложения поступили от 6 из них. Более подробная информация о странах, приславших предложения, ценах или типе системы неизвестна.

«Последует оценка полученных предложений группой экспертов департамента министерства обороны, результатом которой станет рекомендация правительству Словацкой Республики о предоставлении мандата министерству обороны», — приводит издание слова пресс-секретаря.

Эти предложения будут оценены и рассмотрены специалистами министерства обороны в августе, а конкретное решение должно быть принято в сентябре текущего года. Также по информации журналистов, глава оборонного ведомства Мартин Скленар планирует заключить контракт на приобретение собственного ЗРК до предстоящих в Словацкой Республике 30 сентября досрочных парламентских выборов.

Ранее, 3 июня, президент Словакии Зузана Чапутова допустила прекращение помощи Украине после выборов в парламент. Она выразила опасение, что внешняя политика страны в случае победы популистских партий на сентябрьских парламентских выборах может стать похожей на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При таком исходе событий президент Словакии допустила ослабление поддержки Украины со стороны Словакии.

15 мая политолог Кирилл Аверьянов поделился мнением с «Известиями» о том, что Братислава может прекратить оказывать помощь Киеву после парламентских выборов. По его словам, с высокой долей вероятности победу одержит партия SMER (левоцентристская политическая партия) бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который уже пообещал прекратить помогать Украине.

Аверьянов отметил, что в целом словацкий народ в большинстве своем относится позитивно к России и скептичен к североатлантическим структурам.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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