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ТАСС

Второй серийный атомный ледокол "Урал" встал на плановый ремонт

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Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022
Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что работы будут проводиться в сухом доке Кронштадтского морского завода

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" (входит в состав ФГУП "Атомфлот") встал на плановый ремонт. Как сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), работы будут проводиться в сухом доке Кронштадтского морского завода (входит в ОСК).

Судно пришвартовалось к достроечной набережной Балтийского завода (предприятие группы ОСК) для подготовки к ремонту. В течение нескольких недель специалисты завода проведут подготовительные работы для дальнейшей буксировки судна в акваторию Кронштадтского морского завода. Во время работ в доке, согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. По его результатам будут проведены необходимые работы, в том числе окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки.

Второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября 2022 года на судне был поднят государственный флаг.

На предприятии ведется строительство двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 - "Якутия" и "Чукотка". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал") являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России. 

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
Арктика
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