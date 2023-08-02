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РИА Новости

Шойгу: РФ и Алжир будут отстаивать нацинтересы, несмотря на давление Запада

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Шойгу: РФ и Алжир будут отстаивать национальные интересы, невзирая на давление Запада

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. Россия и Алжир будут проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы, несмотря на давление Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Глава Минобороны РФ во вторник провел встречу с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики генералом армии Саидом Шанегрихой.

Радио Sputnik сообщало, что Алжир рассчитывает на подключение к российскому аналогу международной платежной системы SWIFT.

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Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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