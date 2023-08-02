Получены снимки с первого в мире спутникового сканирующего зондового микроскопа

Ученые получили данные о том, как сильно воздействует космическая среда на поверхность конструкций космических аппаратов, впереди много работы по сбору информации, ее анализу и систематизации

ТАСС, 1 августа. Российские ученые получили первые кадры с созданного ими космического аппарата "Нанозонд-1" с первым в мире спутниковым сканирующим зондовым микроскопом "СММ-2000С" на борту. Запуск аппарата состоялся 27 июня с космодрома "Восточный". Об этом сообщил ТАСС руководитель научной лаборатории НИУ Московский институт электронной техники и начальник отдела приборостроения зеленоградского завода "Протон" Борис Логинов.

"На кадре размером 8 мкм х 2 мкм - снятая с нанометровой точностью поверхность полированного золотого зеркала, которое было 20 дней открыто на космос. На изначально ровном рельефе со средней шероховатостью не более 1 нм появились множественные рытвины глубиной до 30 нм, видимо от воздействия быстрых ионов солнечного ветра. Но это первые данные, а впереди много работы по сбору информации, ее анализу и систематизации. Космос используется все более и более активно, и нам очень важно знать, где чистые орбиты и как сильно воздействует космическая среда на поверхность конструкций космических аппаратов", - сказал Логинов.

Источник изображения: © Пресс-центр Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева

Методист направления "Нанотехнологии" всероссийской научно-технологической программы "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус", директор проектного офиса Орловского госуниверситета имени И. С. Тургенева Юрий Хрипунов отметил, что первые кадры получены во время выполнения одной из задач по разработке методик создания и наноразмерного исследования новых материалов в условиях открытого космоса.

Ранее пресс-служба образовательного центра "Сириус" сообщала, что первый космический зондовый микроскоп, созданный школьниками, запустят на орбиту Земли в 2023 году. Снимки будут передаваться по радиосвязи на Землю, чтобы специалисты могли оценить процессы разрушения материалов в условиях космоса. Отмечалось, что поступающие с микроскопа данные будут обрабатывать ребята со всей страны в команде направления "Нанотехнологии". Это первый в России масштабный опыт по созданию вместе со школьниками образовательной инфраструктуры для проектной и исследовательской деятельности.