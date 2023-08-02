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Военное обозрение

Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков

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На фото - танк НОАК

На фоне специальной военной операции на Украине американская армия получит на вооружение портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), предназначенные для уничтожения тяжелой бронетехники. Ожидается, что на вооружение американской армии первые LASSO начнут поступать уже в 2024 году.

Как сообщает американское издание Defense News, в США экстренно запущена программа разработки соответствующих вооружений. Сообщается, что новая беспилотная система будет представлена установкой для запуска беспилотника, способного переносить боевой снаряд, а также оснащенного электрооптическим и инфракрасным датчиками.

По мнению специалиста по беспилотным авиационным системам Самюэля Бендетта, в зоне проведения спецоперации на Украине обе стороны вооруженного конфликта активно используют FPV-дроны. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время существует потребность в значительных количествах дронов типа FPV, однако также есть необходимость развивать это направление дальше, за рамки непосредственной линии соприкосновения для того, чтобы наделить эти беспилотники способностью наносить удары в тыл противника.

В случае успешного завершения разработки и последующего внедрения LASSO американская армия может принести значительное преимущество в потенциальном противостоянии тяжелой бронетехники. В планы американских военных входит сосредоточение начальных этапов программы LASSO на системах, доступных в настоящее время.

Однако, при этом остается загадкой, каким образом американские разработчики смогут в течение года разработать принципиально новые мини-дроны, способные уничтожить танк. Существует вероятность, что дело ограничится очередным распилом ВПК США нескольких миллиардов долларов из американского бюджета.

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