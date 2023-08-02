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ТАСС

Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира

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Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Минобороны РФ заявил о готовности ведомства содействовать повышению боевых возможностей Вооруженных сил Алжира

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира генералом армии Саидом Шангрихой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, Шойгу отметил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно. "Это во многом обусловлено доверительными дружескими отношениями, которые сложились между лидерами наших стран", - говорится в сообщении.

"В ходе встречи президентов Российской Федерации и Алжира [Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна] была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве между нашими странами", - добавили в МО РФ.

Министр обороны РФ также заявил, что российское военное ведомство готово оказать содействие повышению боевых возможностей Вооруженных сил Алжира. "Со своей стороны Минобороны России готово способствовать повышению боевых возможностей алжирских вооруженных сил", - сказал он.

Как отметил Шойгу, РФ и Алжир дали ясный сигнал всему миру о том, что обе страны нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада. "Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки", - подчеркнул Шойгу, добавив, что РФ всегда поддерживала право каждой страны на принятие суверенных решений по международным и внутригосударственным вопросам, особенно связанных с национальной безопасностью. 

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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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