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Военное обозрение

Власти Евросоюза готовы поддержать военную операцию против Нигера в случае ее начала

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Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз может принять участие в военной операции против захвативших власть в Нигере военных, если такое решение примет ЭКОВАС – «Экономическое сообщество стран Западной Африки». Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

В настоящее время Евросоюз еще не получал запрос от ЭКОВАС, но, если он поступит, страны ЕС будут готовы рассмотреть такое предложение. Представитель Евросоюза назвала события в Нигере «угрозой демократии».

Напомним, что в ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии свергли главу государства Мохаммеда Базума, который считался прозападным политическим деятелем. Национальный совет по защите Родины возглавил бригадный генерал Абдурахман Тчиани, известный также как Омар Тчиани.

Вскоре после военного переворота в столице страны Ниамее прошел митинг в поддержку новых властей, на котором участники держали и российские флаги. Военные, пришедшие к власти в Нигере, сразу же заявили о своей приверженности антиколониальной идеологии. Учитывая, что из Мали и Буркина-Фасо уже выгнали французских военных, Нигер тоже может «отколоться» от Парижа. В этом случае Франции будет нанесен значительный урон, так как в Нигере находятся урановые рудники, поставляющие до 35-40% используемого во французской военной и гражданской промышленности урана.

Между тем, Мали, Буркина-Фасо и Алжир уже пообещали военную помощь Нигеру в случае внешнего вторжения. Поэтому если в страну войдут войска ЭКОВАС, не исключено, что разгорится сильный региональный конфликт.

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Страны
Алжир
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Франция
Проекты
Евросоюз
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