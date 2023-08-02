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ТАСС

Вспомогательный флот ВМФ РФ примет в 2023 году более 20 судов обеспечения

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Рейдовый буксир проекта 705БМ, шифр "Каспий"
Рейдовый буксир проекта 705БМ, шифр "Каспий".
Источник изображения: fleetphoto.ru

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что за последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота приняли свыше 100 новых судов обеспечения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 20 судов обеспечения войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, поздравив специалистов системы материально-технического обеспечения флота с Днем тыла Вооруженных сил РФ.

"За последние 10 лет на вооружение службы вспомогательного флота было принято более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и тому подобного. Только в текущем году спланировано к приему в состав флота более 20 судов обеспечения", - сказал Евменов, слова которого приводятся в сообщении военного ведомства.

Главнокомандующий ВМФ отметил, что моряки вспомогательного флота на постоянной основе выполняют задачи обеспечения водой, топливом, продовольствием и другими материальными средствами боевых кораблей группировок флота, которые действуют в отрыве от пунктов базирования в различных точках мирового океана.

В частности, экипажи морского буксира Черноморского флота "Сергей Балк", танкеров Северного флота "Вязьма" и "Академик Пашин", тихоокеанского "Печенга" и черноморский "Вице-адмирал Паромов" встречают свой профессиональный праздник на боевом посту в море. 

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