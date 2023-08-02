Дружба Путина с президентом Алжира напугала Францию

В ускоренном сближении стран Африки и России Алжир оказался самым верным и платежеспособным союзником Москвы, отмечает Point. Автора этот факт не радует, он пытается обвинить именно Москву в росте цен на еду и обнищании глобального Юга. Но тут же признает: в Африке в это не верят.

ПИСЬМО ИЗ МАГРИБА. На втором саммите Россия-Африка Кремль предпринял попытки полностью привлечь Африку на свою сторону. И вот что правда: он может рассчитывать на Алжир как на столицу новой холодной войны.

"Это не наша война", - говорят жители Северной Африки. От Рабата до Туниса люди открыто выражают свое недовольство: "Цены на продукты растут, мясо уже просто не купишь, потому что курица теперь продается по вчерашней цене говядины, а многие продукты становятся дефицитными". Именно такие слова недовольства можно услышать как на улицах, так и в коридорах власти. Спросите любого таксиста в Алжире или другой стране Магриба, из-за чего такая беда, и он вам скажет, что это европейцы виноваты в снижении его покупательной способности. Если вы каким-то образом доберетесь до коридоров власти и обратитесь к члену правительства, господин министр тотчас обвинит Запад в плохой социальной обстановке в его стране. В странах Магриба и других государствах Африки сложилось убеждение: за идущий на Украине конфликт "между белыми" (то есть между Россией и Западом) расплачивается бедный Юг нашей планеты – причем расплачивается инфляцией и торговым дефицитом.

Африканцы не верят в злую Россию

Несмотря на усилия наших СМИ, африканцы не верят, что это Москва несет ответственность за энергетический и продовольственный хаос. А иначе в минувший четверг и пятницу лидеры почти всех африканских стран не собрались бы вокруг Владимира Путина. Приятная температура воздуха в Санкт-Петербурге резко контрастировала с уровнем в +49°C, который в те дни был зафиксинрован в Тунисе и Алжире. Уже поздним вечером, в петербургских сумерках, наступивших после окончания саммита Россия-Африка, все благополучно разошлись после подписания конечного протокола, который опять же содержал лишь приятные для всех вещи. Там были и обещания бесплатных поставок зерна для дружественных стран (бенефициары этих небольших поставок составили клуб шести: Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Сомали, Зимбабве и Центральноафриканская Республика). Еще раз было подтверждено стремление бороться с "неоколониализмом" (на языке Кремля это "неоколониалисты" – это Запад). Москва обещала помочь африканским странам "добиться возмещения экономического и гуманитарного ущерба, нанесенного колониальной политикой Запада", в том числе поспособствовать "реституции, то есть справедливому возвращению увезенных путем грабежа культурных ценностей". Весьма пикантный намек, учитывая, что конституционный референдум в Центральноафриканской Республике проходит под эгидой солдат ЧВК "Вагнер".

Кремль так и не опубликовал официальных фотографий по итогам встречи. Не было аккредитовано ни одного западного журналиста. На встрече присутствовали представители 49 стран, включая семнадцать глав государств. Страны Магриба направили двух премьер-министров – Азиза Аханнуха (Aziz Akhannouch) из Марокко и Аймена Бенабдеррахмана (Aïmene Benabderrahmane) из Алжира. Набиль Аммар (Nabil Ammar), министр иностранных дел Туниса, представлял президента Туниса Каиса Саида.

Расчет верный

И вы знаете, что самое удивительное? Кремлевский "царский" режим может реально полностью рассчитывать на поддержку "алжирской цитадели", нависающую прямо над южным флангом Европы.

Алжирский режим уже давно поддерживает союзнические отношения с Москвой. В интеллектуальном, идеологическом и военном плане. Это было ясно и раньше, но геополитическое цунами, спровоцированное началом российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, развеяло все оставшиеся сомнения.

В последние недели алжирский президент Абдельмаджид Теббун совершил множество визитов: в Москву, Пекин, Анкару, Доху... И хотя основными клиентами Алжира остаются Франция, Испания и Италия, которым после частичного перекрытия "российского крана" очень нужны алжирские нефть и газ, правительство Теббуна успешно шагает в ногу с Путиным, Си Цзиньпином и Эрдоганом. Увы, для европейских стран, которые лишены сырья и зависят от расположения того или иного поставщика, стратегия "Realpolitik" (от немецкого Real – то есть политика, основанная на соображениях реальной пользы, которую данная страна может извлечь из реально имеющихся обстоятельств и факторов) – именно эта стратегия вновь стала необходимостью. Алжир пользуется необходимостью Realpolitik для Европы. Алжир проявляет желание быть на передовой новой "холодной войны", стать одной из ее столиц, своеобразным форпостом, выставленным у самого европейского континента.

В среду авиакомпания Air Algérie объявила об открытии трех прямых рейсов в неделю в Санкт-Петербург. Алжир имеет устойчивую систему внешней торговли, положительный баланс которой в период с января по апрель 2023 года составил 3,5 млрд. долл. При этом на углеводороды приходится 93% алжирского экспорта.

Помимо этого, Алжир готов "подставить плечо" своему союзнику и в другой борьбе – не менее эффективной и губительной, чем обычные сражения. Речь идет о схватке "ложных информаций" в СМИ и в "дружественных" социальных сетях. Сейчас эта информационная война приобрела характер сущей уличной драки, только вместо кулаков сражаются идеологии. Это и есть главное поле битвы "новой холодной войны". И вот вам доказательства.

Информационный разлом

Алжирское государственное информационное агентство APS (Algérie presse service) опубликовало в четверг вечером сообщение под заголовком „Канал "France 24"- подобие информационной урны для плевков". В этом сообщении алжирцев главный международный вещательный канал Франции характеризуется как "распространитель зла, хаоса и манипуляций". Когда читаешь такое, возникает ощущение, что на глаза тебе попалось заявление участников переворотов в Мали и Буркина-Фасо, которые оправдывают запрет на Radio France Internationaleили на все тот же канал "France24".

А ведь эта "любезность" алжирского информационного агентства последовала всего через два дня после того, как новый посол Франции Стефан Ромате (Stéphane Romatet) вручил свои верительные грамоты министру иностранных дел Алжира. Ромате разместил на сайте X (новое название соцсети Илона Маска) несколько очень добрых слов о "теплых отношениях" между двумя странами.

Тем не менее, в Алжире именно посла Ромате негласно считают инициатором крайне негативного освещения жизни в Алжире французскими СМИ. Из-за этого освещения France 24 и удостоился всех перечисленных выше обидных слов. В свете сложившейся обстановки алжирское агентство APS подчеркивает, что "Франция больше не будет иметь эксклюзивных площадок в Африке". Больше того, наша страна становится "все более нежелательной" на черном континенте из-за своего медиа-холдинга France Médias Monde, "который сеет ненависть и подстрекает к хаосу".

Автор: Бенуа Делма (Benoît Delmas)

Комментарии читателей:

Par Le Poulpe

Алжир и Москва – союзники?

И что, вы только сейчас об этом узнали? Это продолжается уже более 60 лет!

Par Kermit12

Перепечатываю свое ранее отклоненное сообщение с уведомлением для модераторов: я с вами согласен в главном, но позвольте немного иронии!

Чего не хватает в этой великой любви, так это соглашения об обязательном направлении потока алжирских мигрантов не во Францию, а в Россию.

Там, по крайней мере, их примут так, как они того заслуживают, и будут относиться к ним со всем уважением. Даже, если им вдруг захочется отказаться от проверки документов или разбить витрины роскошных магазинов, особенно привычных им французских фирм!

Par QWERTIC

Отказ от России и ее нефти – с нашей стороны это просто смешно! Сжиженный газ, перевозимый танкерами, загрязняет окружающую среду в десять раз сильнее, чем трубопроводный. Надо сохранять трубопроводные поставки, но кто в Европейском союзе принимает решения? Анналена Бербок, эта представительница так называемой "экологической богемы"! Именно она возглавляет немецкое внешнеполитическое ведомство. Несмотря на то, что у нее нет никакой квалификации, ее голос громче всех и именно она наиболее категорична в этом вопросе... Теперь немцы, говорят, собираются уволить её за смертельный ущерб экономике страны. Уровень рефлексии и восприятия реальности европейской элиты поражает. Весь мир в недоумении наблюдает за происходящим. Стоит ли удивляться, что никто больше не уважает ни Францию, ни Европу?

Erod

Довольно реалистичное видение, нас и вправду никто не уважает...Добавьте к этому деиндустриализацию Германии, которая также принесена в жертву борьбе за "украинский Донбасс". Европа совершает самоубийство, полностью ослепленная собственной самоуверенностью и невежеством своих элит. И все это при поддержке неоконсерваторов из Вашингтона, которые уже давно стремятся добиться полного подчинения Германии и полного порабощения Европы. В краткосрочной перспективе американцы не ошиблись, но что будет дальше, никто не знает.