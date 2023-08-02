Войти
Известия.ru

В NASA сообщили о сбое в электросети американского сегмента МКС

160
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Сбой в системе электроснабжения произошел на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 1 августа, следует из переговоров астронавтов с американским Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Проблема возникла в одном из блоков подключения электропитания MBSU, который распределяет подачу энергии на два из восьми каналов электропитания. Экипаж станции находится в безопасности, отметил сотрудник ЦУП.

Специалист добавил, что проблема с электрооборудованием произошла внутри станции, поэтому необходимо спуститься в российский сегмент МКС и проверить наличие признаков дыма или огня.

«В настоящее время специалисты заняты поиском причины сбоя и восстановлением работоспособности системы электропитания», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

Пресс-служба «Роскосмоса» прокомментировала информацию о сбое в электросети. Как сообщили «Интерфакс» в госкорпорации, все устройства российского модуля МКС работают бесперебойно.

Ранее, 27 июля, «Роскосмос» сообщил, что орбита МКС скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23».

До этого, 30 апреля, орбита МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
23.09.2020
"Российские космические системы" поставили бортовую систему связи для космического корабля "Союз МС-17"
30.09.2019
В США призвали не пускать Россию на Луну
14.06.2019
Космические установки Вашингтона
15.12.2015
Роскосмос: новый экипаж прибудет на МКС вечером 15 декабря
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
06.09.2011
От ракеты до заката
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?